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Başkan Ergin, adalardan toplanan tonlarca çöpün herkesi üzdüğünü belirterek, "Denizlerimizi, Adalarımızı, Cennet Ayvalık’ımızın her noktasını birlikte Temiz Tutalım. Başka Ayvalık yok" mesajını verdi.

Ayvalık'ın Cennet Adaları'na gerçekleştirilen çıkarma operasyonuna, Ayvalık Belediyesi, Kent Konseyi, Tema Ayvalık, Cunda Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi, Yelken Kulübü ve diğer birçok kuruluşun gönüllüleri katıldı. Başkan Ergin, "Tertemiz Adalar için seferber olduk" dedi.

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