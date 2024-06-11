Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin liderliğinde, Ayvalık'ın Cennet Adaları'nda büyük bir temizlik operasyonu gerçekleştirildi. Yüzlerce gönüllü ve kuruluş, adaların dip köşesini temizledi.
Gönüllüler toplandı
Ayvalık'ın Cennet Adaları'na gerçekleştirilen çıkarma operasyonuna, Ayvalık Belediyesi, Kent Konseyi, Tema Ayvalık, Cunda Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi, Yelken Kulübü ve diğer birçok kuruluşun gönüllüleri katıldı. Başkan Ergin, "Tertemiz Adalar için seferber olduk" dedi.
Başkan Ergin, adalardan toplanan tonlarca çöpün herkesi üzdüğünü belirterek, "Denizlerimizi, Adalarımızı, Cennet Ayvalık’ımızın her noktasını birlikte Temiz Tutalım. Başka Ayvalık yok" mesajını verdi.
Editör: Hatice Köylü