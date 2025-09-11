Etkinlikte, Ayvalık İlçesi Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri Ümit Özgültekin, Ayvalık’ın benzersiz güzelliklerini ve özellikle 60 yaş üstü ziyaretçilere sunduğu yaşam imkanlarını tanıtarak büyük ilgi topladı.

“Ayvalık, Huzur ve Kaliteli Yaşamın Adresi”

Konferansta yaptığı sunumda Ayvalık’ı “zamanın yavaşladığı, hayatın güzelleştiği” bir yer olarak nitelendiren Özgültekin, bölgenin sadece tatil değil, uzun süreli yaşam için de eşsiz fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Özgültekin, şu ifadeleri kullandı:

"Ayvalık, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve sakin yaşam tarzıyla özellikle ikinci baharını yaşayan misafirler için ideal bir destinasyon. Burada zaman yavaşlar, stres geride kalır. Sizi yalnızca ziyaret etmeye değil, hatta ikinci evinizi Ayvalık’ta bulmaya davet ediyoruz."

Konferansta Yoğun Katılım

Bingen Belediye Başkanı Thomas Feser ve Dünya Kardeşkentler Turizm Forumu Genel Sekreteri Hüseyin Baraner’in ev sahipliğinde gerçekleşen konferansa, turizm dünyasından birçok önemli isim katıldı.

Etkinlikte; Frankfurt/Mainz Konsolosu Mehmet Akif İnam, Acenteler Birliği Başkanı Anke Budde, QTR Reisen Genel Müdürü Thomas Bösel ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de hazır bulundu.

“İkinci Bahar Turizmi” İçin Ayvalık Vurgusu

Özgültekin, özellikle 60 yaş üzeri misafirler için Ayvalık’ın sağlık turizmi, gastronomi, kültür ve doğa odaklı yaşam imkanlarıyla öne çıktığını belirterek, ilçenin bu alanda Avrupa’dan gelen turistler için cazibe merkezi olabileceğine dikkat çekti.

Konuşmasında, Ayvalık’ın sürdürülebilir turizm politikalarıyla geleceğe yatırım yaptığını dile getiren Özgültekin, bölgenin hem yerli hem yabancı turistler için dört mevsim yaşanabilecek bir destinasyon haline geldiğini söyledi.

Konferansın ardından katılımcılar, Ayvalık’ın doğal güzelliklerini ve kültürel mirasını anlatan görsellerle desteklenen sunumu ilgiyle takip ederken, Ayvalık’ın turizmde uluslararası tanıtımı için atılan bu adımın önemine vurgu yaptı.