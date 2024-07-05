Balıkesir'de düzenlenen beşinci Aromaterapi Festivali büyük bir katılımla başladı ve 7 Temmuz'a kadar devam edecek. Ayvalık Belediyesi de festivalin düzenleyen paydaşları arasında yer aldı. Festival, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, Edremit, Burhaniye, Ayvalık ve Gömeç Belediyelerinin işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Festivalin açılışında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'in tarih, şifa ve kültür başkenti olduğunu vurgulayarak, Türkiye genelinden herkesi festival etkinliklerine katılmaya davet etti.

Bu yılki festivalin teması "Tarih, Şifa, Kültür" olarak belirlendi ve Türkiye'deki tek aromaterapi festivali olma özelliğini taşıyor. Festival kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenirken, açılış öncesinde festival korteji de gerçekleştirildi. Korteje Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta ve vatandaşlar katıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Ayvalık Belediyesi olarak ilk kez bu tür bir festivalde yer aldıklarını ve festival kapsamında kadınların ürettiği ürünleri sergilediklerini belirtti. Ayrıca, Ayvalık'ın endemik bitkiler açısından zengin bir bölge olduğunu ve turizme katkı sağlamak amacıyla endemik bitkiler rotası oluşturulması önerisinde bulundu.

Ayvalık Belediyesi'nin kadınlara yönelik düzenlediği mahalle evlerindeki üretim ve istihdam projelerinden de bahseden Başkan Ergin, festivalin etkinlikleri süresince katılımcılara keyifli zamanlar geçirmelerini diledi.