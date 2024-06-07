Ayvalık'ta ilk kez gerçekleşecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi. 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde ilçede yapılacak olan YKS için halkı, okul çevrelerinde sessiz ve düzenli olmaya davet eden Başkan Ergin, gençlere sınavda başarılar dileğinde bulundu.

Sınav alanları sessiz kalmalı

Başkan Ergin, aylardır titizlikle hazırlanan öğrencilerin YKS sınavında emeklerinin karşılığını alacaklarına inandığını ifade etti. Öğrencilerin sınav günü sakin kafayla soruları okuyup yanıtlamalarını öneren Başkan Ergin, sınav öncesinde zamanında sınav yerinde olmalarının önemine vurgu yaptı.