Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, internet üzerinden Ayvalık zeytinyağı satın alacak tüketicilere coğrafi işaretli ürünleri tercih etmeleri uyarısında bulundu. Başkan Ergin, bu sayede dolandırıcılık riskinin azalacağını belirtti.



Tüketicilere Öneri: Gerçek Zeytinyağı Kullanın

Başkan Mesut Ergin, sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerek, tüketicilerin hakiki Ayvalık zeytinyağı kullanmaları gerektiğini vurguladı. “Çevremizde her türlü tağşişli ürüne rastlamak mümkün. Tüketicilerimiz gerçekten sağlıklı beslenmek istiyorsa, hakiki zeytinyağına ulaşabilmelidir” dedi.

Ayvalık Bir Gastronomi Şehri

Ergin, Ayvalık Zeytinyağı’nın kısa sürede AB tesciline kavuşmasını beklediklerini söyledi. Ayvalık’ın gastronomi kimliğinin zeytinyağı başta olmak üzere deniz ürünleri ve ot çeşitleri ile şekillendiğini belirten Ergin, belediye olarak coğrafi işaret ve patent tescil çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Zeytinyağı Ayvalık’ta Bir Yaşam Biçimi

Başkan Ergin, Ayvalık’ta zeytinyağının sadece ekonomik değil, kültürel ve sosyal bir değer olduğunu ifade etti. “Biz Ayvalıklılar, zeytin ağacı ve zeytinyağının kokusuyla büyüdük. Kahvaltılarımızda, yemeklerimizde mutlaka kullanıyoruz. Zeytinyağı Ayvalık için bir yaşam biçimidir” dedi.