Yüzyıllardır zeytin ağaçlarıyla ünlü olan Ayvalık’ta, sabahın erken saatlerinden itibaren traktörler yola koyulurken, zeytin ağaçlarının altında hasat telaşı başladı.

Başkan Ergin, ilk zeytin hasadını yaptıktan sonra, "Bu zeytinlikler tüm Ayvalıklıların ortak malı. Belediyemize ait 5 bin zeytin ağacının mahsulünü işleyip, elde edilen doğal zeytinyağlarını kooperatif mağazalarımızda satışa sunuyoruz. Zeytin ağaçlarına gözü gibi bakan tüm çiftçilerimize ve belediye arazilerinde emek veren çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hasat edilen zeytinler, Tariş tesislerinde sıkılarak dinlendirildikten sonra kooperatif mağazalarında tüketicilerin beğenisine sunulacak. Başkan Ergin, zor şartlar altında çalışan çiftçilerin, doğal ve katkısız ürünlerini hak ettikleri fiyata satabilecekleri bir sezon geçirmelerini temenni ederek, "Bol bereketli bir hasat sezonu diliyorum" dedi.

Bu yılki hasatla birlikte, Ayvalık Belediyesi, yerel ve katkısız zeytinyağı üretimini desteklemeye devam ederken, bölge halkının emeğinin karşılığını alabilmesi için de çalışmalarını sürdürüyor.