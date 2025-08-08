Ayvalık Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalanarak, belediyede görev yapan kadrolu işçilerin maaş ve sosyal haklarında önemli artışlar sağlandı. Sözleşme, yüksek enflasyonun etkili olduğu bu dönemde çalışanlara nefes aldırdı.

Başkan ergin maaş ve hakları değerlendirdi

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, göreve başladıkları 2019 yılından bu yana belediye çalışanlarıyla omuz omuza çalıştıklarını belirtti. Ülkenin ekonomik kriz yaşadığı süreçte hiçbir çalışanı yalnız bırakmadıklarını ifade etti. Ergin, alın terinin karşılığını vermenin öncelikleri olduğunu, enflasyona karşı işçilerin haklarını korumanın belediye yönetiminin temel sorumluluğu olduğunu söyledi.

Sözleşme süreci karşılıklı anlayışla yürütüldü

Toplu iş sözleşmesi sürecinin karşılıklı anlayış ve iyi niyet içinde geçtiğini ifade eden Başkan Ergin, sürecin tüm belediye emekçilerine hayırlı olmasını temenni etti. Belediye-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Yüksel Özden ise, çalışanların haklarını koruyan sözleşmede emeği geçenlere ve belediye yönetimine teşekkür etti.

Ayvalık Belediyesi, çalışanlarının maaş ve sosyal haklarında sağlanan bu iyileştirmeyle ekonomik kriz döneminde destek vermeye devam ediyor. Belediye ve sendika iş birliğiyle gerçekleştirilen bu sözleşme, çalışan memnuniyetini artırmayı hedefliyor.