Ayvalık Burda Yayın Grubu tarafından düzenlenen Kurumlararası Halı Saha Futbol Turnuvası'nda, finalde Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadeleyi 4-3'lük skorla kazanan Ayvalık Belediyesi, şampiyonluğa ulaşırken, final öncesinde dikkat çeken bir jest yaptı. Turnuvada şampiyon olacak takıma verilecek olan 10 çeyrek altın, Ayvalık Belediyesi Öğrenci Lokantası’na bağışlandı.

Finali izlemeye gelen protokol, centilmence bir maç şahitlik etti

Ayvalık Sarızeybek Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen final maçı, centilmence bir mücadeleye sahne oldu. Karşılaşmayı izleyenler arasında Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de yer aldı. Maç sonrası, şampiyonluk kupası Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından birlikte takdim edildi.

Ayvalık Belediyesi'nden öğrencilere destek: Çeyrek altınlar bağışlandı

Final sonrası, Ayvalık Belediyesi oyuncuları, şampiyonluk ödüllerini Ayvalık Belediyesi Öğrenci Lokantası’na bağışlama kararı aldı. Türkiye’nin ilk öğrenci lokantası olarak bilinen bu mekan, kazandıkları 10 çeyrek altını öğrencilerin yararına kullanılmak üzere teslim aldı. Bu anlamlı jest, spora ve eğitime olan desteği bir kez daha pekiştirdi.