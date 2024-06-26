Açılış törenine Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Kesebir Ailesi, spor camiasının önde gelen isimleri, futbolcular ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Mesut Ergin, yaptığı açılış konuşmasında, Ayvalık'ın spor kenti olma yolunda önemli adımlar attıklarını vurgulayarak, tesislerin genç sporcuların yetişmesine uygun olarak Federasyon standartlarında inşa edildiğini belirtti. Tesisin içeriği, soyunma odalarından yemekhane ve yatakhanelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor, bu da Adaspor için uygun bir ortam sağlıyor.

Ergin, tesisin adının rahmetle anılan Mustafa Kesebir’e ithaf edilmesinin gurur verici olduğunu ifade etti ve Ayvalık genelinde sporun ve sporcuların desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, sporun gençler için önemine vurgu yaparak, Ayvalık’ın geleceği için yeni tesislerin yanı sıra sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında da gençlere destek olacaklarını belirtti.