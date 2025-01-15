Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 21 Ocak 2025'te başlayacak "Özgür Zihinler Atölyesi" ile çocuklara yarıyıl tatilinde fırsatlar sunacaklarını duyurdu.

Atölye programları

Ayvalık Belediyesi, 19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi’nde, 21 Ocak’ta başlayacak atölye çalışmalarıyla yarıyıl tatilini eğlenceli hale getiriyor. Çocuklar, karnelerini aldıktan sonra çeşitli atölyelerde hem eğlenecek hem de öğrenecekler.

Atölye çalışmaları

Ritim Atölyesi (Darbuka): 8-12 yaş, 21 Ocak Salı, Saat 12.00-13.00

Resim Atölyesi (Temel Sanat Eğitimi): 6-12 yaş, 22 Ocak Çarşamba, Saat 12.00-13.00

Etkinlik Atölyesi (Masal Okuma ve El Becerileri): 6-12 yaş, 23 Ocak Perşembe, Saat 14.00-15.00

Atölyesi (Masal Okuma ve El Becerileri): 6-12 yaş, 23 Ocak Perşembe, Saat 14.00-15.00 Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi (Mangala-Reversi-Q Bitz): 6-12 yaş, 24 Ocak Cuma, Saat 14.00-15.00

Kayıt ve detaylı bilgi için

Başvurular 14-19 Ocak tarihleri arasında alınacak olup, kayıtlar sınırlı kontenjanla yapılacaktır. Kayıt ve detaylı bilgi için 0266 331 25 91 veya 444 10 66 numaralarından ulaşılabilir.