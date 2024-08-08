Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Türkiye’nin dört bir yanından gelen engelli vatandaşların, tatillerini keyifli bir şekilde geçirebilmeleri için özel olarak hazırlanan Çamlık Paşa Limanı ve Duba Tesisleri'nde hizmet vermeyi sürdürdüklerini açıkladı. Tesislerde, engelli bireyler için özel ekipmanlar bulunmakta olup, bu sayede denize girebilmekte, yüzebilmekte ve kumsalın tadını çıkarabilmekteler.

Güvenli ve erişilebilir tatil imkanı

Engelli bireyler için tasarlanan Çamlık Paşa Limanı Restaurant ve Duba plajları, rahat ve güvenli bir tatil sunuyor. Başkan Mesut Ergin, bu tesislerin sadece deniz ve güneşten yararlanmakla kalmayıp, aynı zamanda uygun fiyatlarla yemek ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri restaurant ve kafeterya hizmetleri sunduğunu belirtti.