Ayvalık Belediyesi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Ayvalıklı kadınlar için ücretsiz olarak sunduğu geleneksel salça makinesi hizmetini mahallelere ulaştırıyor. "Kadınlarımızın Hayatını Kolaylaştırıyoruz! Domateslerinizi, Biberlerinizi Hazırlayın, Salça Makinesi Mahallenize Geliyor; Ayvalık’ta Salça Zamanı" sloganıyla başlatılan bu uygulama, 25 Temmuz itibariyle Altınova'da başladı.

Mahallelere ücretsiz salça makinesi hizmeti

Ayvalık Belediyesi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, kadınların kış hazırlıklarını kolaylaştırmak amacıyla mahallelere salça makinesi hizmeti sunuyor. Bu hizmet, kadınların domates ve biberlerini rahatlıkla salçaya dönüştürmelerini sağlıyor.

Program ve hizmet saatleri

Salça makinesi, belirlenen tarihlerde saat 10.00-16.00 arasında aşağıdaki mahallelerde hizmet verecek:

30 Temmuz Salı: Armutçuk Pazaryeri

31 Temmuz Çarşamba: Altınova Pazaryeri

1 Ağustos Perşembe: Sarımsaklı Pazaryeri

2 Ağustos Cuma: Perşembe Pazaryeri

3 Ağustos Cumartesi: Perşembe Pazaryeri

5 Ağustos Pazartesi: Cunda Su Ürünleri Kooperatifi

7 Ağustos Çarşamba: Küçükköy Kooperatif Mutfağı

9 Ağustos Cuma: Yeni Mahalle Düğün Alanı

10 Ağustos Cumartesi: Yeni Mahalle Düğün Alanı

Kadınların hayatını kolaylaştıran uygulama

Kadınların yoğun ilgisiyle karşılanan bu hizmet, mahallelerde büyük beğeni topluyor. Ayvalık Belediyesi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, bu uygulamanın başarıyla devam etmesi için mahallelerden gelen geri bildirimleri de değerlendiriyor.