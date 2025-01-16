Ayvalık Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü, 2024 yılı boyunca sokak hayvanlarına büyük bir destek verdi. Toplamda 8440 can dostu tedavi edildi, aşıları yapıldı ve 1745 hayvan kısırlaştırıldı. Bunların 1443'ü kedi, 302’si ise köpek oldu. Ayrıca, 62 can dostu sahiplendirildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sokak hayvanlarının nüfusunun yüksek olduğu ilçede, hayvan dostlarına yönelik çalışmaların yıl boyunca titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Başkan Ergin, 8440 can dostuna dokunmanın büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Yeni hayvan barınağı için çalışmalar sürüyor

Başkan Ergin, Ayvalık Belediyesi Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edilen hayvanların sahiplendirilmesi konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, yeni hayvan barınağı için altyapı çalışmalarının devam ettiğini ve barınak hizmete açıldığında can dostlarının daha sağlıklı ve çağdaş koşullarda bakılacağını söyledi. Başkan Ergin, hayvanseverlerin verdiği destekler için teşekkür etti.