Ayvalık Belediyesi, maddi durumu yetersiz vatandaşlara destek olmak için sosyal market projesini sürdürüyor. Her yaştan vatandaşa ücretsiz giysi ve ayakkabı temin edilen market, bağışçıların desteğiyle bir mağaza titizliğiyle çalışıyor.

İhtiyaç sahipleri için umut kapısı

Ayvalık Belediyesi’nin açılışını gerçekleştirdiği sosyal market, maddi sıkıntı yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Her yaş grubuna hitap eden market, kazak, pantolon, mont gibi giysi ihtiyaçlarını ücretsiz olarak sağlıyor. 2024 yılında, toplamda 2407 parça ürün ile 876 kişiye hizmet sunarak fark yarattı.

Bağışçıların desteğiyle daha güçlü

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sosyal marketteki tüm ürünlerin detaylı kontrollerden geçtiğini ve sadece kullanılabilir durumda olanların raflarda yer aldığını belirtti. Bağışlar sayesinde her yaştan vatandaş, kendilerine uygun ürünlere ulaşabiliyor. Giyim eşyalarının yanı sıra ayakkabılar, çocuk kıyafetleri ve mont gibi pek çok ürün, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Kullanılmamış ürünler de mevcut

Sosyal markette yalnızca bağışlarla gelen giysiler değil, aynı zamanda üretici firmaların bağışladığı yepyeni ürünler de bulunuyor. Böylece vatandaşlar, geniş ürün yelpazesinden faydalanarak ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bağış yapmak isteyen vatandaşlar için iletişim bilgilerini paylaşıyor. İhtiyaç sahiplerine destek olmak isteyenler, 444 10 66 ve 05303402710 numaralı telefonlardan yetkililere ulaşabilir.

Ayvalık Belediyesi’nin bu anlamlı projesi, yardımlaşma ve dayanışma kültürünü güçlendirirken, ihtiyaç sahiplerine umut oluyor.