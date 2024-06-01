Ayvalık ilçesi, Türkiye Briç Federasyonu'nun Kulüpler Şampiyonası Güney Marmara Bölge Elemeleri'ne ev sahipliği yaptı. Üç gün süren turnuvada toplam 20 takım mücadele etti. Turnuva sonunda Bursa Tofaş birinci, Sakarya Ada Briç Spor Kulübü ikinci ve Balıkesir DSİ Spor Kulübü üçüncü sırayı aldı.

120 sporcunun katılımı

Turnuvaya 120 sporcu katıldı. Katılım gösteren tüm sporcu ve hakemlere, Balıkesir İl Temsilcisi Veteriner Hekim Uğur Tarhal tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı anı madalyaları takdim edildi. Dereceye giren takımlara ödülleri, İl Temsilcisi Uğur Tarhal, Briç Federasyonu yönetim kurulu üyesi Ahmet Taşdelen ve Ayvalık İlçe Spor Müdürü Rıfat Elçi tarafından verildi.

Şampiyonlar belirlendi

Turnuvada, Bursa Tofaş birinci olurken, Sakarya Ada Briç Spor Kulübü ikinci, Balıkesir DSİ Spor Kulübü de üçüncü oldu. Bu heyecan dolu müsabakaların ardından, Ayvalık'ta briçseverler unutulmaz anlar yaşadı.

Ayvalık'ta kıyasıya briç mücadelesi

Ayvalık'ta düzenlenen Güney Marmara Bölge Briç Elemeleri'nde sporcular kıyasıya mücadele etti. Peki, hangi takım birinci oldu? Ayrıntılar haberimizde.