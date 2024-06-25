Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca yaptığı açıklamada, ilçede fiyatların astronomik olduğuna ilişkin iddialara tepki gösterdi. Başkan Çakırca, “Ekonomik şartlarda bir yandan enflasyonla mücadele eden, bir yandan istihdam ettiği personelinin maaşlarını çıkarmaya çalışan esnaf, yüksek dükkan kiraları ve ödediği vergilerle ayakta kalabilme mücadelesi veriyor. 'Ayvalık esnafı kazık atıyor', 'Ayvalık’ta esnaf maliyetin 10 kat üzerinde fiyatlarla müşterisini aldatıyor' şeklindeki spekülasyonlar son derece mesnetsiz ve haksızca yapılan dedikodulardır” dedi.

Editör: Sude Kula