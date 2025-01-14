Merhum Fenerbahçe tribün lideri Sefa Kalya anısına her yıl düzenlenen “Sefa Kalya Yardımlaşma Haftası” kapsamında, Ayvalık Genç Fenerbahçeliler grubu, maddi durumu yetersiz öğrencilere bot ve mont yardımlarında bulundu. Yapılan yardımlar, kış mevsiminde zor durumda olan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oldu.

Grup Başkanı Mert Arslan, kampanyaya dair yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sefa Kalya ağabeyimizin mirasını yaşatmaya devam ediyoruz. Ayvalık Genç Fenerbahçeliler olarak, her yıl düzenlediğimiz bu anlamlı haftada, öğrenci kardeşlerimize elimizden gelen desteği sunmayı sürdürüyoruz."

Grubun kurucularından İbrahim Atala ise, yardımların önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Sefa Kalya'nın izinden giderek, Genç Fenerbahçeliler olarak toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam ediyoruz. Yardımlarımızla sadece maddi desteği değil, aynı zamanda bir arada olmanın, dayanışmanın gücünü de gösteriyoruz."



Sefa Kalya vefatının 9. senesinde Ayvalık Genç Fenerbahçeli kardeşleri tarafından anlamlı bir şekilde anıldı.