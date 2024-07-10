Ayvalık Için Büyük Iş Birliği Toplantısı Gerçekleşti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, daire başkanlarıyla birlikte Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye başkan yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Ayvalık’ın geleceği için büyükşehir ortaklığıyla yapılacak projeler masaya yatırıldı.

Ayvalık için önemli adımlar atılıyor

Toplantıda, Ayvalık’ın altyapı sorunları, su patlakları, su kesintileri, ulaşım ve otopark gibi konular ele alındı. Başkan Ahmet Akın, bu sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulması için gerekli talimatları verdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ayvalık’ımız için, kentimiz için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’yle iş birliği içerisinde yapacağımız projelerin değerlendirmesini yaptık. Kentimizin geleceği hakkında çok verimli bir toplantı oldu. Hep birlikte, Ayvalık için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Projelerin hızlandırılması için talimat verildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binasında yapılan toplantıda, devam eden projelerin hızlandırılması ve Ayvalık Belediyesi tarafından hayata geçirilecek projelere destek verilmesi gibi konular değerlendirildi. Başkan Ahmet Akın, daire başkanlarına sürecin hızlandırılması için talimatlar verdi.

Ayvalık'ın geleceği için ortak çalışmalar

Toplantıda alınan kararlarla birlikte, Ayvalık’ın acil çözüme kavuşturulması gereken sorunları için somut adımlar atılacak. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki işbirliğinin artırılması, kentteki yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Toplantının ardından her iki belediye başkanı da ortak projelerin Ayvalık’ın geleceği için büyük bir önem taşıdığını belirtti. Ayvalık’ta yaşanan altyapı ve ulaşım sorunlarının çözümü için hızlı ve etkili adımlar atılacağı ifade edildi.