Ayvalık Kent Konseyi Genel Kurulu, İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıyla yeni dönem başkanını seçti. Yapılan oylama sonucunda Halil Coşkun, tekrar başkanlık görevine getirildi.

Halil Coşkun’a destek ve tebrikler

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, genel kurula katılarak Halil Coşkun’u tebrik etti. Başkan Ergin, konuşmasında şunları söyledi: "Başkanlığa yeniden seçilen Halil Coşkun'u tebrik ediyor, görevinde tekrardan başarılar diliyorum. 116 genel kurul üyesi, aktif yurttaş katılımı ve meclis çalışma grubu bileşenimize bu yolculukta bize eşlik ettiği için tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum."

Ortak akıl ve katılımın önemi

Başkan Mesut Ergin, Ayvalık Kent Konseyi’nin, kentin tüm renklerini ve farklı disiplinleri muhafaza eden bir yapı olduğunu vurguladı. "Hep birlikte ortak akılla Ayvalık’ımızı daima ileriye taşımaya devam edeceğiz" diyen Ergin, kent konseyinin önemine değindi.