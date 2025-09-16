Etkinlikler kapsamında Büyük Park Amfitiyatro’da sahne alan Türkü Akbayram konseri, binlerce Ayvalıklı tarafından büyük ilgi gördü.

Gecede, usta sanatçı Edip Akbayram da anıldı. İzleyiciler, Akbayram’ın unutulmaz şarkı ve türküleriyle coşkulu bir atmosfer yaşadı. Salonu dolduran kalabalık, kurtuluşun sevincini hep birlikte paylaşırken, birlik ve dayanışma duygusu gece boyunca etkinliğe damgasını vurdu.

Türkü Akbayram, yıllar önce babasıyla birlikte sahneye çıktığı anıları hatırlatarak bu kez solo konser vermenin heyecanını yaşadığını ifade etti. Neşet Ertaş başta olmak üzere Türk halk müziğinin değerli ustalarının eserlerini güçlü sesiyle seslendiren sanatçı, dinleyicilerle adeta dev bir koro oluşturdu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de konser sonrası Türkü Akbayram’a çiçek takdim ederek teşekkür etti. Başkan Ergin, “Ayvalık’ın kurtuluşunun 103’üncü yılını kutlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugün, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü savunan kahramanlarımızı minnetle anıyor, Edip Akbayram’ı da sevgiyle yad ediyoruz. Kurtuluş coşkusunu birlikte yaşamak hepimiz için çok anlamlı” dedi.

Etkinlik, Ayvalıklılara unutulmaz bir müzik ve birliktelik deneyimi yaşatarak tarihe yakışır bir kutlamayla sona erdi.