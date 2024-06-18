Kurban Bayramı tatilinde Ayvalık’tan Midilli Adası’na yapılan feribot seferlerinde yaşanan yoğunluk, tatilcilerin bayram coşkusunu denizde de hissetmesine sebep oldu. İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Muğla, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’nda uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk sebebiyle turizm acenteleri, ilave feribot seferleri düzenlemek zorunda kaldı.

Geçişlerin artmasında kapıda vize uygulaması büyük rol oynadı. Arife gününden bu yana yaklaşık 8 bin kişinin Ayvalık’tan Midilli’ye geçtiği öğrenilirken, bayram boyunca bu sayının 10 bini aşması bekleniyor. Deniz ulaşımı firması sahibi Ali Jale, tatilci yoğunluğunun sadece Midilli’de değil, kapıda vize uygulamasının geçerli olduğu diğer Ege adalarında da yaşandığını belirtti.

Jale, “Ayvalık-Midilli feribot hattı, her geçen gün gelişen ve üzerine koyan bir hat. Günde 10 sefer yapılıyor, yoğunluk sebebiyle ek seferler de düzenleniyor. Bu bayramda yoğunluk, normal bir bayram periyodunun yüzde 10-15 üzerindedir,” dedi.

Kota Sınırlaması ve Prosedürler

Kapıda vize uygulamasıyla ilgili prosedürlerin bulunduğunu anlatan Jale, Yunan otoritelerinin belirlediği günlük yolcu kotası nedeniyle bazı tatilcilerin Midilli’ye geçişinin sınırlandığını ifade etti. “Günlük kapıda kolay vize uygulamasıyla 80 yolcu geçirebiliyoruz. Dolayısıyla 81’inci kişiyi Midilli’ye götüremiyoruz. Bu şekilde günde 250’ye yakın tatilci, kapıda kolay vize uygulamasından yararlanabiliyor,” dedi.

Tatilcilerin Tercihi Midilli

Midilli Adası’na turlar düzenleyen firmanın yetkilisi Birol Canolu, bayram arifesinden bu yana geçen 4 günlük süreçteki yoğunluğun kendilerini şaşırttığını belirtti. Manisa’dan gelen tatilci Onur Doluca, ailece Midilli’yi tercih etmelerinde kapıda vize uygulamasının etkili olduğunu söyledi. İstanbul’dan gelen Beyza Keskin ise, güneydeki tatil merkezlerine göre Midilli’nin İstanbul’a yakın olması nedeniyle bu destinasyonu seçtiklerini ve vize işlemlerinin hızla tamamlanmasının kararlarında etkili olduğunu kaydetti.

Yoğunluk Artarak Devam Ediyor

Tatilcilerin yoğun ilgisiyle hareketlenen Ayvalık-Midilli hattında, deniz ulaşımı firmaları bayram boyunca ek seferlerle hizmet vermeye devam edecek.