Balıkesir'in turistik Ayvalık ilçesinde, Sarımsaklı Plajları ve Badavut plajları ile Şeytan Sofrası bölgesinde yaz sezonu boyunca atlı jandarma birliği göreve başladı. Bu uygulama, turistler arasında ilgi çekiyor ve sahil güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Atlı jandarma birliği göreve başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajları ve çevresinde, yaz sezonu boyunca atlı jandarma birliği görevine başlandı. Bu birlik, turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği plajlar ve Şeytan Sofrası gibi bölgelerde devriye gezecek.

Görev ve hedefler

Ayvalık'ta görevlendirilen 3 at ve 5 personelden oluşan atlı jandarma birliği, sahil bölgesinde güvenliği sağlamak, düzensiz göçle mücadele etmek ve olası olayları önlemek amacıyla faaliyet gösterecek. Bu birlik, Nevşehir Jandarma At-Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitilmiş olan "Heybet", "Hisar" ve "Gençer" isimli atlarla hizmet verecek.

Turistlerin ilgisi

Tatilciler, eğitimli ve uysal atlarla fotoğraf çektirmekten keyif alıyor. Atlı jandarma birliği, aileler ve turistler arasında güven duygusunu artırmayı hedefliyor.

Bölge halkı ve tatilciler, atlı jandarma birliği uygulamasını olumlu karşılıyor. Güvenliği artırması ve turizme katkı sağlaması açısından bu tür uygulamaların önemli olduğunu belirtiyorlar.