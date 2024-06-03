Kuzey Ege’nin gözde turizm merkezi Ayvalık, 14 Eylül 2024 tarihinde düzenlenecek olan ikinci Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu ile yerli ve yabancı sporcuları bir araya getirecek. Balıkesir Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun izinleriyle gerçekleştirilecek bu prestijli etkinlik, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi’nin ev sahipliğinde Sedoxy Sports Events organizasyonuyla hayat bulacak.

1000’in Üzerinde Sporcu Ayvalık’ta Buluşuyor

Yarışmada, 21km, 10km ve 5km olmak üzere üç farklı parkurda yarışacak olan 1000’in üzerinde koşucu, Ayvalık’ın eşsiz manzarası eşliğinde mücadele edecek. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Yahya Akduman, Ayvalık’ın sadece bir turizm destinasyonu olmadığını, aynı zamanda spor etkinlikleriyle de öne çıkmasını hedeflediklerini belirtti. Akduman, “Ege’nin incisi olan Ayvalık, bu yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılı vesilesiyle Ayvalık’ın kurtuluşu haftasında bu uluslararası koşuyu gerçekleştireceğiz. Bu tür organizasyonlar, bölgenin turizm sezonunu uzatıp gelirlerini arttırırken, ‘İki deniz bir şehir, gençlik ve spor kenti Balıkesir’ vizyonumuza da uyum sağlıyor” dedi.

Eşsiz Parkur ve Etkinlikler

Yarı maratonun başlangıç noktası olan Paşalimanı’ndan hareket edecek olan sporcular, sahil yolunu takip ederek Setur Ayvalık Marina’ya kadar ilerleyecek. Yarışın devamında Şeytan Sofrası’na tırmanacak olan koşucular, tekrar Paşalimanı’na dönerek yarışı tamamlayacak. Etkinlik süresince bazı yolların trafiğe kapalı olacağı bilgisi verildi.

Bölge Turizmine Katkı

Balıkesir ve Ayvalık belediyeleri, bu tür organizasyonlarla bölgenin turizm sezonunu uzatarak, yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor. Ayvalık’ın doğal güzellikleri ve tarihi dokusu, spor etkinlikleri ile birleşerek, bölgenin cazibesini artırmayı amaçlıyor.

Yarışla ilgili ayrıntılı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler www.sedoxy.com internet sitesini ziyaret edebilirler.

Ayvalık’ın Sporla Buluşması

Bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu, hem yerli hem de yabancı sporcuları ağırlayarak, Ayvalık’ı uluslararası bir spor merkezi haline getirme yolunda önemli bir adım olacak.