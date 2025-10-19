20. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali, müzikten spora, sanattan gastronomiye kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Bu festival, Ayvalık’ın birliğini, üretimini ve sevincini simgeliyor. 20 yıldır olduğu gibi bu yıl da hemşehrilerimizle birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyduk" dedi.

20. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali kapsamında düzenlenen “Ege’nin İki Kıyısında Zeytincilik” başlıklı panel, iki komşu kıyının dostluğunu ve ortak zeytin kültürünü bir kez daha gözler önüne serdi. Midilli Belediye Başkanı Panagiotis Christofas, Başkan Ergin ve Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağçı’nın konuşmacı olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü, gazeteci yazar Nedim Atilla üstlendi.

Ergin, Ege’nin iki yakasında ortak kültürel ve doğal değerlerin bulunduğunu vurgulayarak, “Ayvalık ile Midilli arasında sadece zeytin ve zeytinyağı değil, birçok ortak özellik var. Ortak projeler üretme konusunda hemfikiriz. Özellikle iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir üretim konusunda birlikte çalışabiliriz. Yakın zamanda Midilli’de de bu yönde temaslarımız oldu; üniversitelerle ortak bilimsel ve tarımsal projeler geliştirmek istiyoruz” diye konuştu.

"Belediye olarak küçük üreticileri desteklemek ve ev kadınlarını üretime katmak amacıyla bir kooperatif kurduk"

Ergin, zeytinyağında katma değer yaratmanın önemine dikkati çekerek “Midilli’de çok ciddi zeytin ağacı var; Ayvalık’ın da yüzde 41’i zeytinlik alanlardan oluşuyor. Bu ürün bizim için bir yaşam biçimi. Ayvalık’ta yeni neslin markalaşmaya başladığını görüyoruz, bu sevindirici. Biz de belediye olarak küçük üreticileri desteklemek ve ev kadınlarını üretime katmak amacıyla bir kooperatif kurduk. Kooperatifleşme, üreticinin geleceği açısından çok önemli" ifadelerini kullandı.

Turizm ve zeytinyağının birbirini tamamlayan iki unsur olduğunu söyleyen Ergin sözlerine, şöyle devam etti:

“Zeytinyağından katma değer üretirseniz, turizmle bunu destekleyebilirsiniz. Ayvalık’ta turizmi çeşitlendirirken gastronomiyi önceliyoruz; çünkü Ayvalık mutfağının temeli zeytinyağıdır. Mübadele kültürünün mirası olan bu mutfak, otları ve deniz ürünleriyle desteklenmiş bir özgün kimliğe sahip. Ayvalık zeytinyağı coğrafi işaretiyle de taçlanmıştır ve bu değeri korumak için üreticilerimizin iş birliği içinde olması gerekiyor. ‘Ayvalık zeytinyağı’ adı altında satılan sahte ürünlere karşı hukuki mücadele yürütüyoruz. Bu isme sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu. Ayvalık zeytinyağının itibarı, hepimizin ortak emeğiyle korunmalı. Ayvalık mutfağı için bir atölye kurmak istiyoruz. Mübadeleyle gelen kültürün yemeklerini, reçetelerini kayıt altına alarak bu zenginliği gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyoruz."

"Zeytin bizi ayırmıyor, birleştiriyor”

Christofas, “Zeytin bizi ayırmıyor, birleştiriyor. Midilli ile Ayvalık, aynı iklimin, aynı denizin, aynı emeğin insanları. Zeytinyağı hem kültürel hem de ekonomik olarak ortak geleceğimizin temelidir. Biz yerel yönetimler olarak sürdürülebilir tarım, iklim dostu üretim ve kıyı bölgelerimizin korunması konularında Ayvalık Belediyesi ile ortak çalışmalar yürütmeye hazırız” dedi.

“Zeytin dostluğun dili, bereketin simgesi”

Bağçı ise “Zeytin, Ege halklarının ortak dili, dostluğun simgesidir. Bu coğrafyada zeytinin bereketi kadar dayanışması da vardır. Gömeç, Ayvalık ve Midilli olarak bizler aynı köklerden besleniyoruz. Bu dostluğu korumak ve zeytin kültürünü geleceğe taşımak hepimizin ortak görevi. Belediyeler olarak birlikte üretim, birlikte tanıtım ve birlikte markalaşma hedefiyle hareket etmeliyiz” diye konuştu.

Suzan Kardeş sahne aldı

Festval kapsamında sanatçı Suzan Kardeş de sevenleriyle buluştu. Kırlangıç Yaşam Merkezi Çim Alan’da gerçekleşen konsere yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Renkli sahne performansı ve kendine özgü yorumuyla Balkan ezgilerini Ayvalık'a taşıyan Kardeş, iki saat boyunca sahnede kaldı. Seyirciler, hem duygusal hem de coşkulu şarkılarda sanatçıya hep bir ağızdan eşlik etti. Ergin de davetlilerle birlikte Balkan ezgilerine eşlik ederek halay çekti; festival coşkusuna ortak oldu.

Ayvalık’ın dört gün boyunca zeytin, müzik, kültür ve dostlukla dolup taştığını belirten Ergin, “Bu festival, Ayvalık’ın birliğini, üretimini ve sevincini simgeliyor. 20 yıldır olduğu gibi bu yıl da hemşehrilerimizle birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyduk” dedi.