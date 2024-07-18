Ayvalık Unesco Yolunda Adım Adım Ilerliyor

Ayvalık Belediyesi, UNESCO kalıcı listesine girebilmek için titizlikle sürdürdüğü çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda farklı üniversitelerden akademisyenlerin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantı, Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Listesi başvurusu ve Alan Yönetimi süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Akademik destek ve kültürel koruma

Küçükköy Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nde düzenlenen toplantıya, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Merih Arslan başkanlık etti. Toplantı, Bilgi Üniversitesi Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü Başkanı Doç. Dr. Serhan Ada'nın moderasyonunda gerçekleşti. Toplantının ilk aşamasında, katılımcılar önceki çalışmalarını ve Ayvalık ile kurdukları ilişkileri değerlendirdi.

Toplantının ikinci bölümünde ise 2024 güz ve 2025 bahar dönemlerinde planlanan çalışmalar, beklentiler ve yerel yönetimden talepler üzerinde duruldu. Bu bölümde, Ayvalık’ın UNESCO sürecinde atılacak adımlar detaylandırıldı ve yapılacak çalışmaların kapsamı tartışıldı.

Ayvalık’ın kültürel mirası

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık’ın kent tarihinin yorumlanması ve UNESCO Dünya Mirası Listesi başvurusu sürecinde akademik çalışmaların önemini vurguladı. Ergin, "Üniversitelerden gelen makale, tez, bildiri ve yayınlar, toplumsal farkındalık yaratmada ve bilimsel bilgi sunmada büyük rol oynuyor" dedi.

Ayvalık okulu projesi

Toplantıda, Ayvalık üzerine yapılan akademik çalışmaların "Ayvalık Okulu" gibi ortak bir akıl projesi çerçevesinde nasıl değerlendirilebileceği konuşuldu. Bu projeyle, akademisyenler ve yerel yönetim arasında daha sıkı bir iş birliği hedefleniyor.

Ortak çalışmalar ve gelecek vizyonu

Toplantıya katılan akademisyenler, Ayvalık ekseninde yapmayı planladıkları çalışmaların kapsamı, süresi ve yöntemleri hakkında fikirlerini paylaştı. Ayrıca, bazı süreçlerin ortak yürütülme potansiyelleri üzerinde duruldu. Bu iş birliklerinin, Ayvalık’ın UNESCO sürecine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Toplantının sonunda, katılımcıların görüşleri ve toplantıda alınan kararlar hakkında bir rapor hazırlanacağı ve bu raporun kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.