Ekipler, kumsallardan mahallelere kadar geniş bir alanda hummalı bir şekilde temizlik çalışmaları yürütüyor.

Kumsallar Hazırlanıyor

Yoğun turist akınına uğrayan Arka Deniz ve Duba Plajı'nda kum eleme çalışmaları devam ediyor. Bu sayede plajlar daha temiz ve konforlu bir hale getirilerek ziyaretçilere sunuluyor.

Genel Temizlik Çalışmaları

Ayvalık merkez, Çamlık, Armutçuk ve 150 Evler Mahallesi'nde de genel temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sokaklar, caddeler ve parklar tertemiz hale getirilirken, çöpler düzenli olarak toplanıyor.

Hijyen Ön Planda

Halk sağlığı için büyük önem taşıyan hijyen çalışmaları da ihmal edilmiyor. Konteynerler düzenli olarak yıkanarak olası sağlık risklerinin önüne geçiliyor.

12 Ay Boyunca Sürecek Çalışmalar

Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 12 ay boyunca Ayvalık'ın her köşesini tertemiz tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Bu sayede Ayvalık, hem yerel halk hem de turistler için daha temiz ve sağlıklı bir yaşam ortamı sunacak.