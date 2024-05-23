Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Onur Yakan, Sahil Güvenlik Teğmeni Emre Yiğit ve Ayvalık Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca’nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, yaz sezonu öncesinde yapılanlar ve yapılacaklar değerlendirildi.

Ayvalık'ın tanıtımı için her türlü destek sağlanıyor

Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuva-yi Milliye Salonunda düzenlenen toplantıya, Ayvalık merkez, Barbaros Caddesi ve Cunda (Alibey) Adası esnafı yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık’ın turizm potansiyelinin altını çizerek, ulusal ve uluslararası tanıtım için her türlü desteği sağladıklarını belirtti.

Esnaflar, trafik, ulaşım, temizlik ve güvenlik gibi konularda yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi. İlgili kurum amirleri, esnafın taleplerine yanıt verirken, belediye yetkilileri sorunların hızlıca çözülmesi için planlarını paylaştı.

Ayvalık’ta yaz aylarında yoğun mesai

Başkan Mesut Ergin, “Göreve geldiğimizden bu yana Ayvalık’ı daha güzel hale getirmek için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın desteğiyle, yaz aylarında ortaya çıkan sorunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Temizlik İşleri, Zabıta, Fen İşleri ve Park Bahçeler ekiplerimiz, esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için yoğun çaba sarf ediyor. Ancak Ayvalık’ın özel konumu ve Büyükşehirlere olan yakınlığı nedeniyle yaz aylarında aşırı bir yoğunluk yaşanıyor. Bu durum bazı aksaklıklara neden olabiliyor. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın desteğiyle bu sorunları en aza indireceğiz” dedi.