Ayvalık, zeytinyağının başkenti olarak bilinen, zengin tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü bir kent. Bu yıl 19. kez düzenlenecek olan “Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali”, 1-3 Kasım tarihleri arasında “Turizmin Değeri, Zeytinyağının Başkenti” sloganıyla Ayvalık Ticaret Odası’nın organizasyonu ve birçok yerel kurumun desteğiyle gerçekleştirilecek.

Festivalin önemi ve etkinlikler

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, festivalin Ayvalık’ın zeytincilik kültürünü tanıtmak ve sürdürülebilir turizme dikkat çekmek amacıyla önemli bir organizasyon olduğunu belirtti. Festival boyunca yılın ilk zeytinleri toplanacak, zeytinyağı üretimi gözler önüne serilecek ve katılımcılar, zeytinle ilgili çeşitli atölyelere katılabilecek.

Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri de dünyanın sadece iki noktasında bulunan kırmızı mercanlara dalış turları olacak. Bu etkinlik, bölgedeki su altı turizminin önemine vurgu yaparak katılımcılara eşsiz bir deneyim sunacak.

Ayvalık’ın turistik önemi

Ayvalık, yalnızca zeytincilik değil, aynı zamanda Ege’nin en önemli turistik merkezlerinden biri. Bölge, tarihi dokusu, mübadele ile şekillenen mutfağı ve Cunda Adası gibi cazibe merkezleriyle her yıl binlerce turisti ağırlıyor. 22 adası ve su altı zenginlikleri ile dalış turizmi için ideal bir destinasyon olan Ayvalık, festival boyunca ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmayı amaçlıyor.

Zeytinyağının başkenti Ayvalık

Ayvalık, dünyanın en ünlü 3 zeytinyağı üretim merkezi arasında yer alıyor. 2 milyona yakın zeytin ağacına sahip olan bölgenin zeytinyağı kalitesi, 600 yaşını aşmış anıt zeytin ağaçları ile de taçlanıyor. Ali Uçar, bu yıl zeytinyağı üretiminde 300-350 bin ton rekolte beklediklerini ifade etti. Ayrıca, dünya genelinde zeytinyağı üretiminde Türkiye’nin dünya 2.’si olduğunu belirtti.

Zeytinyağı ihracatında dünya ikinciliği

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Uçar, Türkiye’nin zeytinyağı ihracatında dünya ikinciliğine ulaştığını ve bu başarıyı sürdürebilmek için sektörün altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Uçar, “Zeytinyağında Lisanslı Depoculuk” sisteminin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, kooperatiflerle yapılacak iş birliklerinin önemine değindi.