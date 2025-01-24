Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık'ta düzenlediği halk buluşmasında, 9 aylık sürede yapılan 250 milyonluk yatırımlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Altyapıdan ulaşım sorunlarına kadar birçok konunun gündeme geldiği buluşmada, Ayvalık'ta altyapı sorunlarının tarihe karışacağı müjdesi verildi. Başkan Akın, "Bu yazı rahat geçireceğiz" diyerek, Ayvalık’ın su sorununu çözmek için yapılan çalışmaların sonuca yaklaştığını belirtti.

Altyapı yatırımlarıyla Ayvalık'ta devrim yapılıyor

Körfez Bölgesi’nde yıllardır süregelen altyapı sorununa değinen Başkan Akın, "50-60 yıllık altyapı sorunu var. Altyapıyı yapmazsan, ne yaparsan yap sıkıntıyı her yerde yaşarız. Bu yüzden altyapıya büyük önem veriyoruz" dedi. Akın, 1 Nisan’dan itibaren sadece Ayvalık’a yapılan 250 milyon liralık altyapı yatırımını tamamladıklarını ve bu yatırımların Ayvalık’ın su ve kanalizasyon sorunlarını köklü bir şekilde çözeceğini açıkladı. Ayrıca, Altınova Mahallesi İçme Suyu Terfi Hattı çalışmalarının da büyük oranda tamamlandığını söyledi.

Gastronomi festivali Ayvalık’ta

Ayvalık’ın kültür ve sanat şehri kimliğine de değinen Başkan Akın, “Mayıs ayında, Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi olarak birlikte Gastronomi Festivali düzenleyeceğiz” dedi. Başkan Akın, ayrıca vatandaşlara ikametlerini Balıkesir’e aldırmaları çağrısında bulunarak, Balıkesir'e yapılan yatırımların daha verimli olabilmesi için bu adımın önemini vurguladı.

Mahalle buluşmalarında vatandaşların talepleri dinlendi

Halk buluşmalarına katılan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Balıkesir CHP Milletvekili Serkan Sarı da vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri üzerinde konuştular. Mahalle buluşmalarında, çözülmesi gereken her sorunun birim amirleri tarafından dikkatle takip edileceği ve en kısa sürede çözüme kavuşturulacağı ifade edildi.

Katılımcı yönetim anlayışıyla çözümler üretildi

Başkan Mesut Ergin, "Bu buluşmalar, katılımcı yönetim anlayışının en önemli unsurlarından biridir. Sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu, bir arada olmanın gücünden faydalandık" diyerek bu tür buluşmaların önemini vurguladı.