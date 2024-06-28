TFF 3. Lig'de son iki sezonda Play-Off oynayan Ayvalıkgücü Belediyespor, yeni sezon öncesi iç transfer çalışmalarına başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, takım kaptanları Davut Babur ve Polat Güren ile sözleşme yenileyerek, tecrübeli oyuncularını takımda tuttu.

Sözleşme yenileme

Kulüpten yapılan açıklamada, "İki kaptanımıza da başarılı bir sezon geçirmesini dileriz" ifadelerine yer verildi. 36 yaşındaki sağ bek Davut Babur ve 33 yaşındaki stoper Polat Güren, yeni sezonda da Ayvalıkgücü Belediyespor forması giymeye devam edecek.

Oyuncu performansları

Davut Babur, geçen sezon ligde 30 maçta forma giyerek takımın önemli bir parçası olduğunu gösterdi. Tecrübeli sağ bek, savunmadaki istikrarı ve liderlik özellikleriyle dikkat çekti. Polat Güren ise 27 maçta görev alarak, savunmadaki sağlam performansıyla takımın güvenilir stoperi olduğunu kanıtladı.