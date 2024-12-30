Ayvalıkgücü Belediyespor, Yunanistan’ın Aetos Lutron takımıyla oynadığı dostluk maçında Midilli Adası’nda 4-1’lik galibiyetle sahadan ayrıldı. Karşılaşma, 1938'de başlatılan dostluk maçlarının ikincisi olarak büyük anlam taşıdı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve belediye yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen dostluk maçı, Midilli Stadı’nda oynandı. Karşılaşma öncesinde ve sonrasında her iki takımın oyuncuları, dostluk mesajları vererek, maçın ruhuna uygun bir atmosfer oluşturdu.

Başkan Ergin: "Dostluk kazandı"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, maç sonrasında yaptığı açıklamada, 1938’de başlayan dostluk maçlarının ikincisini oynadıkları için mutluluk duyduğunu belirtti. “Ayvalıkgücü Belediyespor ve Aetos Lutron arasında 86 yıl sonra oynanan bu dostluk maçında yine dostluk kazandı. Misafirperverliklerinden dolayı Midilli Belediye Başkanı ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.” dedi.

Ayvalıkgücü’nün galibiyeti tarihi bir anı taşıdı

Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Babayiğit ise, "1938’de dedelerimizin başlattığı bu dostluk maçının ikincisini oynama fırsatı, torunlarına nasip oldu. İki kıyı insanları olarak biz hep dost kalacağız." şeklinde konuştu. Babayiğit, gelecekte sadece futbol değil, diğer spor dallarında da karşılıklı etkinlikler düzenlemeyi ve iki ülke arasında spor turizmini canlandırmayı hedeflediklerini de belirtti.