Ayvalıkgücü Belediyespor, başarılı teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ ile 2024-2025 sezonu için anlaşma sağlandığını açıkladı. Son iki sezonda Play-Off oynama başarısı gösteren kırmızı-beyazlı ekip, Yıkılmazdağ ile yeni sezonda da iddialı olmayı hedefliyor. Ayrıca, dış transferde Sultanbeyli Belediyespor'dan stoper Enes Filiz ile de anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Mehmet Yıkılmazdağ ile devam kararı

Ayvalıkgücü Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, deneyimli teknik direktörümüz Mehmet Yıkılmazdağ ile 2024-2025 sezonu için anlaşma sağlamıştır" denildi. Mehmet Yıkılmazdağ, Ayvalıkgücü'nde gösterdiği başarılı performansla dikkat çekmiş ve takımını üst sıralara taşıma hedefini sürdürmüştü. Yeni sezonda da takımın başında yer alacak olan Yıkılmazdağ, Ayvalıkgücü'nü daha ileriye taşımak için çalışmalarına devam edecek.

Yeni Transfer Enes Filiz

Ayvalıkgücü Belediyespor, kadrosunu güçlendirmek adına dış transferde önemli bir adım attı. Sultanbeyli Belediyespor'dan stoper Enes Filiz ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. 24 yaşındaki Enes Filiz, savunmadaki güçlü performansıyla tanınıyor ve Ayvalıkgücü'nün defans hattına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Enes Filiz'e hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ayvalıkgücü'nün gelecek planları

Son iki sezonda Play-Off oynayarak önemli bir başarıya imza atan Ayvalıkgücü Belediyespor, yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak ve üst lige çıkmak istiyor. Teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde takım, sezon öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni transferler ve mevcut kadroyla birlikte Ayvalıkgücü, taraftarlarına başarılı bir sezon yaşatmayı hedefliyor.

Taraftarlar umutlu

Ayvalıkgücü Belediyespor taraftarları, teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ ile devam edilmesi ve yeni transferlerle birlikte büyük bir heyecan yaşıyor. Taraftarlar, takımın Play-Off başarısını bu sezon da tekrarlayarak, üst lige çıkacağına inanıyor.