Ayvalıkgücü Belediyespor, dış transferde genç yetenekleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Kırmızı-beyazlı Balıkesir temsilcisi, son olarak 18 yaşındaki kanat oyuncusu Korel Çal ile sözleşme imzaladı.

Korel Çal'ın ilk profesyonel deneyimi

Korel Çal, Ayvalıkgücü Belediyespor'da ilk profesyonel futbolculuk deneyimini yaşayacak. Teknik heyet tarafından yapılan seçmelerde beğenilen Korel, yetenekleri ve potansiyeliyle dikkat çekti. Genç oyuncunun takıma katılması, Ayvalıkgücü'nün gelecekteki kadro yapılanmasına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.