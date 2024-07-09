Ayvalıkgücü Belediyespor, yeni sezonda hedeflerine ulaşmak için transfer çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. TFF 3. Lig ekibi, geçtiğimiz sezonu Balıkesirspor'da tamamlayan sol bek oyuncusu Cuma Ali Üzüm'ü kadrosuna kattı. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, yeni sezonda Ayvalıkgücü Belediyespor forması giyecek.

Kulüpten resmi açıklama

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz transfer çalışmalarına sol bek bölgesinde oynayan Cuma Ali Üzüm ile anlaşarak devam ediyor. Futbolcumuza başarılı bir sezon geçirmesini dileriz" ifadeleri kullanıldı. Bu açıklama ile Ayvalıkgücü Belediyespor, yeni transferini taraftarlarına duyurdu.

Cuma Ali'nin performansı

Cuma Ali Üzüm, devre arasında transfer olduğu Balıkesirspor'da 11 maçta görev almış ve 1 gol atma başarısı göstermişti. Tecrübeli sol bek, Ayvalıkgücü Belediyespor'un savunma hattına önemli bir katkı yapması bekleniyor.