Ayvalık Belediyesi’nin bu yıl da kazandığı Mavi Bayraklar düzenlenen törenlerle göndere çekildi. Geçtiğimiz ay açıklanan Mavi Bayrak kazanan kurumlar arasında Balıkesir, 49 Mavi Bayrak ödüllü plajıyla Türkiye'nin en çok Mavi Bayraklı 4’üncü ili oldu. Ayvalık ise 21 Mavi Bayrak ödüllü plajı, 1 marina ve 3 teknesi ile Balıkesir’in en çok Mavi Bayrak ödülüne sahip ilçesi olma başarısını sürdürdü.

Ayvalık Belediyesi’nin işletme ve iştirakleri arasında yer alan Cunda Arka Deniz, Altınova Kum Adası, Paşa Limanı, Kapri ve Duba plajları bu yıl da Mavi Bayrak almaya hak kazandı. 2024 yılı sezonunda kazanılan Mavi Bayraklar, belediye işletmelerinin gönderine çekildi. Cunda (Alibey) Adası’nda düzenlenen “Mavi Bayrak” töreninde konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bu başarıdan duydukları gururu ifade etti.

Başkan Ergin, "Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık’ın dünyaca ünlü plajları, Mavi Bayrak ile marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Belediye işletmesindeki beş plaja birden Mavi Bayrak almanın onurunu yaşıyoruz. Balıkesir’de en çok Mavi Bayrağa sahip olan ilçe Ayvalık’tır. Bu konuda çok şanslıyız ama sorumluluklarımız daha da artıyor" dedi.