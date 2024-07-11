Ayvalık'ın Su Sorunu Çözüme Kavuşuyor

Ayvalık, uzun yıllardır su sorunlarıyla mücadele eden bir bölge olarak biliniyor. Bu sorunları çözmek amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Altınova İçme Suyu Terfi Hattı projesini başlattı. Proje, bölge halkına sağlıklı ve kesintisiz su temini sağlamayı amaçlıyor.

Ayvalık Altınova İçme Suyu Terfi Hattı projesi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık Altınova İçme Suyu Terfi Hattı projesinin temel atma törenine katılarak, bölge için önemli bir adım attı. Proje kapsamında, 8 kilometrelik yeni terfi hattı inşa edilecek ve bu hattın kullanımıyla birlikte eski borularda yaşanan arıza ve su kesinti sorunları da çözüme kavuşturulacak.

Projenin teknik detayları

Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından yürütülen proje, Ayvalık'ın içme suyu altyapısını modernize ederek, daha verimli ve sağlıklı bir su temini sağlamayı hedefliyor. Projenin ilk adımı olarak temel atma töreni düzenlendi ve yapılan çalışmalarla birlikte yeni terfi hattının kazı işlemleri başladı.

Su sorunları ve çözüm süreci

BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, proje ile ilgili olarak bölgede yaşanan su arıza sorunlarını ve yeni hattın avantajlarını detaylandırdı. Altınova'daki 18 kuyunun suyunun Ayvalık merkezine ulaştırılması için yapılan çalışmaların, bölgenin imar planlarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Öztürk ayrıca, eski borularda meydana gelen kayıp kaçakların da proje kapsamında giderileceğini vurguladı.

Uzun vadeli çözümler

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, projenin bölge için önemini vurgulayarak, uzun vadeli planlar doğrultusunda sorunların çözüleceğine inandığını ifade etti. Başkan Ahmet Akın ise yaptığı açıklamada, Balıkesir'in altyapısını güçlendirme konusundaki kararlılığını ve projelerin şeffaflığını vurgulayarak, bölge halkının sağlıklı su temini için çalışmaların süreceğini belirtti.

Gelecek adımlar ve hedefler

Başkan Akın, Ayvalık'taki altyapı ve su sorunlarının çözümü için yürütülen projelerin takipçisi olacaklarını ve hızla tamamlanması için çalışacaklarını dile getirdi. Madra Barajı'ndan gelen içme suyu iletim hattı gibi büyük projelerin de görüşmelerinin devam ettiğini söyledi ve bölgeye yapılacak yatırımların önemini vurguladı.