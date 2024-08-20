Ayvalık’ın Susuzluğuna Başkan Akın’dan ‘Yakın Çözüm’

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Yakın Çözüm" sloganıyla il genelinde başlattığı proje kapsamında Ayvalık’taki susuzluk sorununa odaklanarak vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi. Ayvalık’ın Cumhuriyet Meydanı’na kurulan stantta, özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı ve halkın talepleri toplandı.

"Altınova içme suyu projesi"

Stantta, Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’nde başlatılan İçme Suyu Terfi Hattı Projesi’nin, ilçenin on yıllardır devam eden içme suyu sorununa kalıcı bir çözüm getirmeyi hedeflediği vurgulandı. Proje hakkında bilgi veren görevliler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin, Ayvalık'ın su sorununu tamamen çözmek için kararlı adımlar attığını belirtti.

Vatandaşlardan destek ve talepler

Stantta bilgilendirme yapan Derya Aydemir, vatandaşlardan su sorunuyla ilgili görüş, öneri ve şikayetleri topladıklarını ve bu bilgilerin değerlendirileceğini ifade etti. Standı ziyaret eden Şengül Yılmaz isimli bir vatandaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın bizzat Ayvalık’a gelip kendilerini bilgilendirmesini talep ettiğini belirtti.

"Yakın çözüm" projesi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın "Yakın Çözüm" projesi, halkla birebir temas kurarak yerel sorunlara çözüm üretmeyi hedefliyor. Ayvalık’taki bu çalışma, ilçenin su sorununa kalıcı çözümler getirmeyi amaçlarken, vatandaşların da sürece dahil edilmesine önem veriyor.