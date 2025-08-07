Ayvalık, UNESCO Dünya Mirası olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, bu değerli yolculuğun detayları Balıkesir’deki kurumlarla paylaşıldı. Ayvalık Alan Başkanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı’na bir ziyaret gerçekleştirerek, “Ayvalık Endüstriyel Peyzajı” başlıklı sunumla kapsamlı bir bilgilendirme yaptı.

Zeytinyağı ve Sabun Üzerine Kurulu Endüstriyel Miras

Sunumda, Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası adaylığı sürecinin en güçlü unsurlarından biri olan zeytinyağı ve sabun üretimi temelli endüstriyel geçmişi anlatıldı. Ayvalık’ın taş yapıları, üretim tesisleri, eski liman dokusu ve özgün kentsel peyzajı, Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO Endüstriyel Peyzaj Adayı olarak kabul görmesinde etkili oldu.

Somut Adımlar, Bilimsel Süreç

Alan Başkanlığı yetkilileri, Ayvalık’ın çok katmanlı tarihinin ve kültürel kimliğinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için yalnızca tanıtım değil, uzun soluklu bilimsel, koruyucu ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsediklerini belirtti.

Ayvalık’ın kültürel ve doğal değerleri, koruma politikaları, bugüne dek atılan somut adımlar ve uluslararası standartlara uygun olarak yürütülen süreç hakkında detaylı bilgiler sunuldu.

Katılımcı Yaklaşım Vurgusu

UNESCO adaylık sürecinin yalnızca merkezi idareyle değil, yerel paydaşlar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütüldüğü belirtildi. Katılımcı ve şeffaf bir yönetim modeliyle ilerleyen süreçte, toplumun her kesiminden destek alınmasının önemine dikkat çekildi.

Küresel Tanıtımda Yeni Adımlar Atılacak

Ayvalık’ın eşsiz endüstriyel mirasının yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı için yeni stratejilerin geliştirildiği ifade edildi. Bu çalışmaların, hem turizm potansiyelini artırması hem de kültürel miras bilincini yaygınlaştırması bekleniyor.

Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası adaylık sürecine ilişkin tüm güncel bilgiler, Ayvalık Alan Başkanlığı’nın resmi kaynaklarından takip edilebiliyor.