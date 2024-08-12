Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen bir çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

KB-111 isimli Sahil Güvenlik Botu hemen harekete geçerek, Midilli Adası’na doğru giden lastik bot durduruldu. Lastik botun içerisindeki yakalanan 15 düzensiz göçmen ve beraberinde 1 çocuk, Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi.

Burada yiyecek, içecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı göçmenler daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.