Ayvalık’ta 21. Sarımsaklı Trophy Halk Oyunları Festivali Coşkusu

Ayvalık, geleneksel Sarımsaklı Trophy Halk Oyunları Festivali’nde bu yıl 4 ülkeden 25 ekip bir araya geldi. Festivalde 1106 dansçı, muhteşem performanslarıyla izleyenleri büyüledi. Sarımsaklı Pazaryeri’nde gerçekleştirilen etkinlikte 11 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Renkli gösteriler ödüllerle taçlandırıldı

Montenegro, Sırbistan, Bosna Hersek, Makedonya ve Türk ekiplerinin yer aldığı festivalde, jüri 11 kategoride değerlendirme yaparken büyük zorluklar yaşadı. Festival, iki gün boyunca beş bin kişinin izlediği gösterilere ev sahipliği yaparken, katılımın her geçen yıl arttığını vurgulayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, halk oyunlarının birleştirici gücünü ve festivale katkılarından dolayı emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.