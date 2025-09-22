Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliklere yaklaşık 250 engelli birey ile aileleri katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki açılış töreninde; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediyesi Başkan Vekili Mesut Nail Akın, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkanı Aynur Dangaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti yetkilileri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Ayvalık Belediyesi Başkan Vekili Mesut Nail Akın, konuşmasında birlik ve dayanışma vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Bu yıl da ‘Engelleri Birlikte Aşalım’ diyerek yola çıktık. Çünkü biz biliyoruz ki gerçek engeller bireylerin hayatında değil; onları kısıtlayan önyargılarda ve imkân eksikliklerindedir. Sanat, spor ve kültürün birleştirici gücüyle engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa etmeye devam ediyoruz.”

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkan Vekili ve Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkanı Aynur Dangaz ise, şenliğin engelli bireyler ve aileleri için taşıdığı öneme dikkat çekerek, “Bu buluşmalar bizlere yalnız olmadığımızı gösteriyor. Çocuklarımızın hayatın içinde var olduğu, ailelerin dayanışma içinde güç bulduğu bir etkinliği yeniden yaşamanın mutluluğunu hissediyoruz.” dedi.

Tören, halk oyunları gösterisi ve engelli bireylerin katılımıyla gerçekleşen geleneksel geçiş kortejiyle sona erdi.