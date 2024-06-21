Sadece dört günlük Kurban Bayramı tatili süresince Ayvalık'ta 3 bin 660 ton çöp toplandı. Kent, ziyaretçi akınıyla doldu taştı ve Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, üç vardiya halinde 24 saat boyunca çalışarak tonlarca çöpü topladı. Şehirdeki nüfusun milyona yaklaştığı bu dönemde, hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıldı.

Ayvalık merkezi, Cunda (Alibey) Adası, Altınova, Sarımsaklı ve genel Ayvalık bölgesinde görev yapan 103 kişilik ekip, sadece çöp toplamakla kalmayıp konteynerleri yıkayarak hijyenik bir ortam sağladı ve erişilemeyen yerlere de bakteri ilaçlaması yaptı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, toplanan çöp miktarının dokuz günlük tatilin ardından netleşeceğini belirterek, ekiplerin olağanüstü bir çaba gösterdiğini ve kente gelen misafirlerin sağlıklı ve temiz bir çevrede konaklamasını sağlamak için kesintisiz çalıştıklarını vurguladı. Başkan Ergin, özellikle çalışan ekibe teşekkür ederek, yoğun döneme rağmen ailelerinden uzak kalarak gece gündüz demeden çalışanların özverisine dikkat çekti.

Ayvalık Belediyesi ekipleri, artan nüfus ve talepleri karşılamak için Pazar akşamına kadar vardiyalı şekilde hizmet vermeye devam edeceklerini açıkladılar.

Özellikle çevre temizliği ve hijyen konularına büyük önem veren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tatil boyunca çalışmalarına ara vermeden devam edecek.