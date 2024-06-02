Ayvalık, bu yaz sinema tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunuyor! Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek olan "Açık Hava Film Geceleri", 15-23 Haziran tarihleri arasında sinemaseverleri Ayvalık'ta buluşturacak. Seyir Derneği'nin organizasyonuyla düzenlenen bu etkinlik, yerli ve yabancı yapımların seçkin örneklerini deniz manzaralı Ayvalık Belediyesi yeni binasının bahçesinde izleyiciyle buluşturacak.

Geceler, 21.30'da başlayacak ve izleyicilere Kurukahveci Mehmet Efendi sponsorluğunda kahve ikramı eşliğinde unutulmaz sinema deneyimleri yaşatacak. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sanatın kentin her alanında bulunmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek etkinliği önemle vurguladı.

Program:

15 Haziran: Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" ile başlangıç yapacak olan festival, J. Robert Oppenheimer'ın epik hikayesini anlatıyor. 34. Erkekler ve 3. Kadınlar Avrupa-Afrika Zıpkınla Balık Avlama Şampiyonası sona erdi

16 Haziran: David Pujol'un yönettiği "Dali’yi Beklerken", El Bulli'nin hikayesinden ilham alarak sanat ve mutfak arasındaki etkileşimi gözler önüne seriyor.

17 Haziran: Fatih Akın'ın "İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek" filmi, İstanbul'un müzikal ve kültürel dokusunu belgesel bir şekilde ele alıyor.

18 Haziran: Hayao Miyazaki'nin En İyi Animasyon dalında Oscar kazanan filmi "Çocuk ve Balıkçıl", II. Dünya Savaşı dönemindeki bir çocuğun büyüme hikayesini işliyor.

19 Haziran: Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali'nde ödüllü filmi "Kuru Otlar Üstüne", ücra bir kasabada geçen sıra dışı bir öğretmenin hikayesini anlatıyor.

20 Haziran: Jonathan Glazer'ın Auschwitz kampında geçen ve insan doğasının karanlık yönlerine odaklanan "İlgi Alanı", izleyicileri derin bir düşünce yolculuğuna çıkaracak.

21 Haziran: Zeki Demirkubuz'un yeni filmi "Hayat", bir kaçış ve arayış hikayesini anlatırken İstanbul'un atmosferini yakalıyor.

22 Haziran: Yorgos Lanthimos'un "Zavallılar", kadın özgürlüğünün hızlandırılmış bir hikayesiyle izleyicilere benzersiz bir deneyim sunuyor.

23 Haziran: Almanya'nın En İyi Film Oscar adayı "Öğretmenler Odası", okul ve toplumun iç içe geçtiği bir hikayeyi ele alarak festivalin finalini yapıyor.

Bilet Bilgileri:

Biletler, Kültür için Alan tarafından desteklenen Seyir Derneği'nin organizasyonuyla satışa sunuluyor. 1 Haziran itibariyle www.biletix.com adresinden biletler temin edilebilir. İndirimli ön satış 14 Haziran'a kadar devam edecek ve biletler 170 TL'den satılacak. 15-23 Haziran tarihleri arasında ise biletler, kapıdan ve biletix.com üzerinden 220 TL karşılığında temin edilebilecek.