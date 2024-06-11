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Adalardan çıkan tonlarca çöpün yine herkesi üzüntüye boğduğunu belirten Başkan Ergin, "Denizlerimizi, Adalarımızı, Cennet Ayvalık’ımızın her noktasını birlikte Temiz Tutalım. Başka Ayvalık yok" dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Tertemiz Adalar için seferber olduk" dedi.

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