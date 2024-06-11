Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık’ın Cennet Adalarına çıkarak, adaları dip köşe temizlediklerini söyledi.BALIKESİR (İGFA) - Yüzlerce gönüllü, Ayvalık Belediyesi, Kent Konseyi, Tema Ayvalık, Cunda Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi, Yelken Kulübü’nün yelkencileri, Kratos’un Kürekçileri, Cunda Windsörf’ün sörfçüleriyle Ayvalık’ın cennet adalarına yüzlerce gönüllüyle, çıkarma yapıldı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Tertemiz Adalar için seferber olduk" dedi.
Adalardan çıkan tonlarca çöpün yine herkesi üzüntüye boğduğunu belirten Başkan Ergin, "Denizlerimizi, Adalarımızı, Cennet Ayvalık’ımızın her noktasını birlikte Temiz Tutalım. Başka Ayvalık yok" dedi.