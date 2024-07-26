Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Aşure Günü' etkinliğinde 4 bin kişiye aşure dağıtıldı. Muharrem Ayı’nın geleneksel töreni olan Aşure Günü’nde vatandaşlara aşure ikram eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yüzlerce yıldır süregelen bu geleneği yaşattıklarını belirtti.

Evden çıkamayanlara aşure ulaştırıldı

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ayrıca, yaşlılık ve sağlık sorunları nedeniyle evlerinden çıkamayan bin vatandaşın sofralarına da aşure ulaştırdı. Başkan Ergin, Muharrem Ayı’nın ve ‘Aşure Günü’nün önemine dikkat çekerek, kutsal kitaplarda bugünün büyük bir yeri olduğunu hatırlattı. Ergin, “Aşure Günü tüm halkımıza bereket getirsin” dedi. Geleneksel lezzetin tadına bakan vatandaşlar, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e teşekkürlerini iletti.