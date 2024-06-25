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Bölgeye yönlendirilen 4 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ve 60 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Rüzgarın kuvvetli olduğu bölgedeki hayvan çiftlikleri ve ağıllar tedbiren boşaltıldı.

İhbar üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

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