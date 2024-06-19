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Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Mesut Ergin de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Arazöz ve su tankerleriyle yapılan söndürme çalışmalarına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan destek sağlanıyor.

Bölgeye sevk edilen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ve Ayvalık Belediyesi ekipleri yangına müdahaleye başladı.

Çöp döküm sahasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyüp Sarıkayalıklar mevkisindeki makilik alana sıçradı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, çöplükte başlayıp makilik alana sıçrayan yangın a havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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