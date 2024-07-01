Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, geçtiğimiz yıl başlayan doğalgaz çalışmalarının ikinci etap için 150 Evler Mahallesi'nde başlayacağını müjdeledi. Başkan Ergin, doğalgazın kent genelinde yaygınlaşması için yapılan yoğun çabaların meyvesini verdiğini ve 2024 Yatırım Programı'na Ayvalık'ın dahil edildiğini açıkladı.

AKSA Doğalgaz Dağıtım ile iş birliği

Yeni yılın başlamasıyla birlikte Kipa Evleri'nde doğalgaz kullanımının başladığını hatırlatan Başkan Ergin, 150 Evler Mahallesi'nin de bu avantajdan yararlanacağını belirtti. AKSA Doğalgaz Dağıtım işbirliğiyle yürütülen çalışmaların kentte doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Ergin, tüm paydaşlara teşekkür etti ve vatandaşlara kolaylıklar diledi.

Başkan Mesut Ergin, detaylı bilgi almak isteyenlerin AKSA Doğalgaz Dağıtımı'nın 444 4 187 numaralı telefonunu aramalarını tavsiye etti.