Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, E-87 karayolunun Tellikavak mevkiinde bulunan Doğuş Pirina Fabrikası'nda sabah saatlerinde meydana gelen yangın, fabrika içerisinde büyük bir endişe yarattı.

Ayvalık'ın Tellikavak mevkiinde bulunan Doğuş Pirina Fabrikası'nda sabah saatlerinde patlayan bir kazanın neden olduğu yangın, fabrika içinde büyük bir korkuya sebep oldu. Kazanın patlamasıyla başlayan yangın, fabrikadaki pirinaların tutuşmasıyla hızla yayıldı.

Olayın ardından kısa sürede bölgeye ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Titiz bir çalışma sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Doğuş Pirina Fabrikası çevresinde, zeytin karasularını buharlaştırmak amacıyla yapılan işlemler çevrecilerin tepkisine yol açmıştı. Fabrikada daha önce de baca yangınlarının çıktığı ve itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldüğü iddiaları gündeme gelmişti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma devam ediyor. Yetkililer, fabrikanın güvenlik önlemlerini ve işletme prosedürlerini inceleyerek benzer olayların önüne geçmek için gerekli adımları atmaya çalışıyor.