Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 7 düzensiz göçmen, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Bu göçmenlere yardım eden ve organizatörlük yapan 2 kişi de gözaltına alındı.

Operasyonun detayları

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmenleri taşıyan bir aracı takibe alarak operasyona start verdi. Operasyon sonucunda, göçmenlerin içinde bulunduğu panelvan araç durduruldu ve detaylı arama yapıldı. Arama sonucunda çeşitli ekipmanlar ele geçirildi:

Ele Geçirilen Ekipmanlar: 1 deniz motoru 1 lastik bot 4 adet pompa 1 galon benzin 3 adet lastik şambrel 1 adet can yeleği



Göçmenlerin bulunduğu panelvan araç, yediemin otoparkına çekilirken, olayla ilgili organizatörler gözaltına alındı.

Polis Ekiplerinin Başarısı

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkati ve başarılı çalışmaları sayesinde, düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçiş girişimi engellendi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği ve yasa dışı göçle mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.